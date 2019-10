Feyenoord, ufficiale: in panchina arriva Advocaat

La crisi tecnica del Feyenoord, apertasi dopo le dimissioni irrevocabili presentate da Jaap Stam dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Ajax, si è ufficialmente chiusa grazie all’arrivo sulla panchina della formazione di Rotterdam di uno dei “santoni” del calcio olandese.

L’erede dell’ex difensore di Lazio e Milan è infatti Dick Advocaat, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

A 62 anni per Advocaat si tratta di un debutto sulla panchina della prima squadra olandese capace di vincere la Champions League: l’ex ct dell’Olanda era già stato al Feyenoord per pochi mesi nel 2016 come assistente di Giovanni Van Bronckhorst, prima di diventare il vice del ct Oranje Danny Blind.

Il Feyenoord occupa la 12a posizione in Eredivisie, a -15 dall’Ajax capolista e solo a +5 sulla zona retrocessione.