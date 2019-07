FIFA 20, Hazard scelto per la copertina: ecco tutti i suoi predecessori più famosi

Alla fine l’ha spuntata Eden Hazard. Il belga ex Chelsea, neo acquisto del Real Madrid è stato scelto per la copertina dell’importante videogioco del mondo del calcio FIFA 20. In tanti si contendevano l’ambito traguardo ma alla fine, grazie alle sue magie con la maglia blues, al successo in Europa League e il suo passaggio nei Galacticos, il classe ha battuto i vari Messi, Ronaldo, Salah e persino la calciatrice Rapinoe – capitano della Nazionale statunitense femminile – per la quale era stata fatta anche una petizione.

Eden Hazard è quindi l’ultimo calciatore ad aver conquistato la copertina di FIFA. Prima di lui, però, in tanti sono stati premiati con questo riconoscimento. Andiamone a vedere alcuni.