Fifa 21, Schweinsteiger esclude Cristiano Ronaldo dalla squadra dell’anno

L’ex giocatore della nazionale tedesca e campione del mondo 2014 Bastian Schweinsteiger ha scelto la squadra dell’anno per FIFA 21. Nella Top 11 dell’ex centrocampista del Bayern Monaco non fanno parte l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e quello del Barcellona Lionel Messi. Queste le scelte di Schweinsteiger: Manuel Neuer (Bayern) Sergio Ramos (Real Madrid) Virgil van Dijk (Liverpool) Marquinhos (PSG) Rafael Guerreiro (Borussia Dortmund) Jordan Henderson (Liverpool) Kevin de Bruyne (Manchester City) ) Joshua Kimmich (Bayern Monaco) Neymar (PSG) Kylian Mbappé (PSG) Robert Lewandowski (Bayern Monaco). EA ha annunciato le nominations per la squadra nazionale dell’anno FIFA 21. L’elenco include 70 giocatori. Di questi, 11 saranno selezionati tramite votazione, che saranno inseriti nella squadra simbolo dell’anno. Un dodicesimo giocatore aggiuntivo verrà scelto con una votazione separata.