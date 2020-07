FIFA 21, svelato il trailer del nuovo videogioco: lo presentano Mbappé, Joao Felix, Alexander-Arnold e Haaland

Arrivano ulteriori dettagli su quello che sarà il nuovo videogioco di FIFA. Negli ultimi due giorni sono stati svelati molti particolari, tra cui la copertina che vedrà protagonista Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain.

Nelle ultime ore, però, ecco altre informazioni che la Electronic Arts ha voluto rivelare accompagnandole al trailer del videogioco.

FIFA 21: il trailer presentato dalle giovani stelle

“Un sogno diventato realtà”, aveva dichiarato Mbappé dopo essere stato scelto per la copertina di FIFA 21. Adesso, il francese è assoluto protagonista anche del trailer del noto videogioco. Come mostra il profilo ufficiale dell’EA SPORTS, sono ben quattro i prescelti per presentare le novità. Oltre al campione del Psg, presenti anche Joao Felix dell’Atletico Madrid, Trent Alexander-Arnold del Liverpool e Erling Haaland del Borussia Dortmund.

Il gioco uscirà il prossimo 9 ottobre e avrà grandi novità: “Insieme a uno dei più grandi aggiornamenti apportati alla modalità Carriera e a un maggiore realismo di gioco, continuiamo a colmare il divario tra il mondo reale e quello virtuale del calcio. I nostri fan avranno nuove possibilità per giocare ad uno splendido gioco amato da tutti noi”, ha dichiarato Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA.

