Fifa 22, c’è anche Criscito nella squadra della settimana

Bel traguardo per il difensore del Grifone

Prima la delusione per il rigore fallito nel derby contro la Sampdoria, poi la gioia per quello altrettanto pesante segnato nella vittoria contro la Juventus. Parliamo di Domenico Mimmo Criscito, difensore e capitano del Genoa, che in queste ore ha potuto festeggiare un altro traguardo davvero curioso.