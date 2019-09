Fifa Best Player, spuntano le prove della presunta truffa

L’assegnazione a Lionel Messi del ‘Fifa Best Player 2019’, risultato a sorpresa dato che il favorito era il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk, continua a suscitare polemiche.

L’assenza alla cerimonia di Cristiano Ronaldo ha fatto discutere, ora a rinfocolare il dibattito ecco le dichiarazioni di due giurati, il capitano del Nicaragua Juan Barrera e il ct del Sudan Zdravko Logarusic, che hanno rivelato di non aver votato per Messi a dispetto di quanto apparso nel report diffuso dalla Fifa.

A riportare le parole dei due è Tuttosport. Barrera è andato oltre, svelando di non aver neppure potuto votare…: “Non ho mai ricevuto dalla Fifa il link via mail per la votazione elettronica” ha detto a ‘Deportes Cuatro’.

Logarusic, addirittura, ha addirittura addotto le prove di aver votato per Salah, Mané e Mbappé, invece che per Messi, Van Dijk e Mané, come apparso nel conteggio ufficiale.

E pure l’Egitto si lamenta, avendo chiesto spiegazioni sul perché del proprio voto non ci sia traccia nel report…