FIFA, fissata l’udienza per il caso Castillo: il Cile attende

Il prossimo 15 settembre la FIFA ha in programma un’udienza legata al tanto discusso caso del giocatore dell’Ecuador Byron Castillo, che secondo le accuse mosse dal Cile avrebbe giocato le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar pur non essendo idoneo a disputarle. Secondo quanto riportato da Reuters, la Federcalcio cilena ha presentato ricorso contro la decisione della FIFA del 10 giugno di respingere l’accusa secondo cui l’ecuadoriano Byron Castillo sarebbe nato a Tumaco, in Colombia, nel 1995 e non nella città ecuadoriana General Villamil nel 1998, come invece indicato nei suoi documenti ufficiali.