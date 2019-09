FIFA Gala The Best: è Klopp il miglior allenatore

E’ la notte del FIFA Gala The Best, la cerimonia che assegnerà i premi ai migliori interpreti della scorsa stagione. Nell’attesa di capire chi trionferà tra i calciatori, con Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk, c’è già il trionfatore nella categoria degli allenatori. Si tratta di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco vince, forte anche del successo in Champions League con il Liverpool. I Reds sono tornati sul tetto d’Europa dopo quattordici anni battendo il Tottenham in finale per 2-0. Klopp si è anche fatto apprezzare per il bel gioco espresso. Queste le sue parole: “Cosa posso dire? Devo ringraziare la mia famiglia. Vent’anni fa, nessuno si aspettava che fossi qui. Se sono qui è per i giocatori. Sono fortunato ad essere circondato da straordinari calciatori. Voglio anche congratularmi con Pochettino per la magnifica finale che abbiamo disputato a Madrid”. Completano il podio Mauricio Pochettino e Pep Guardiola.