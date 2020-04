Fifa, il capo del comitato medico: “Ripartenza? Sono scettico”

Scetticismo sulle possibilità che si possa tornare regolarmente in campo a breve. Questo il pensiero di Michel D’Hooghe, presidente del comitato medico della Fifa. Ecco le sue parole al Times.

SALUTE – “Sono molto scettico riguardo alle partite. Qui in Belgio dobbiamo mantenere la distanza di un metro e mezzo dalle altre persone, ma come possono farlo i giocatori in campo? Pensiamo ad esempio ad un calcio d’angolo. Esiste poi il rischio che i tifosi si riuniscano per guardare una partita, anche se a porte chiuse. Bisogna mantenere una grande attenzione, anche se so per esperienza che se c’è un equilibrio tra salute ed economia nel calcio, alla fine vince l’economia. Questa volta, però, dovrebbe vincere la salute”.