Fifa, Infantino: “Selfie durante funerale Pelé? Sono sgomento e vi spiego perchè”

Il comportamento del presidente Fifa Gianni Infantino alla veglia per il fuoriclasse brasiliano Pelé è stato duramente criticato da molti tifosi brasiliani. Il numero uno del massimo organismo calcistico mondiale è stato criticato sui social per alcuni selfie con alcuni dei presenti a pochi metri dalla salma di O' Rei, oltre a una lunga serie di interviste nella zona dov’era stata esposto il corpo di Pelé. Così la proposta di Infantino di intitolare in ogni Paese del mondo uno stadio a Pelé è passata in secondo piano. Lo stesso presidente ha chiarito cosa è successo cercando di spegnere la polemica: "Sono sgomento. Ci tengo a precisare che è stato un onore per me che i compagni di squadra e i membri della famiglia del grande Pelé mi abbiano chiesto se potevo fare qualche foto con loro. Ovviamente ho subito accettato. Per quanto riguarda i selfie, i compagni di squadra di Pelé hanno chiesto di scattare foto tutti insieme, ma non sapevano come farlo. Così ho preso il telefono di uno di loro e gli ho fatto una foto. Se questo comportamento deve essere criticato, lo accetterò volentieri e continuerò ad aiutare in ogni modo possibile coloro che hanno contribuito a scrivere pagine leggendarie della storia del calcio. Rispetto e ammiro Pelé e nella cerimonia di ieri non c'era nulla di irrispettoso. Spero che chi ha postato o detto cose senza sapere o chiedere informazioni trovi la decenza e il coraggio di ammettere di aver sbagliato e di correggere quanto ha detto. In ogni caso, la cosa più importante è rendere omaggio al re Pelé. Vi auguro il meglio e lunga vita al re!" ha concluso Infantino.