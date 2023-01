Fifa, Infantino: “Vogliamo in ogni paese Fifa uno stadio intitolato a Pelé”

Il capo della FIFA, Gianni Infantino , ha affermato che si sta discutendo con i membri di altre organizzazioni calcistiche la possibilità di rinominare almeno uno stadio in ogni paese in onore del tre volte campione del mondo brasiliano Pelé morto lo scorso 29 dicembre. “Abbiamo parlato con le federazioni internazionali per tenere un minuto di silenzio in suo onore prima di ogni partita dei campionati di calcio locali. Ma vogliamo anche che ogni paese abbia almeno uno stadio intitolato a Pelé. Passeranno 50, 100 anni, i nostri figli ci chiederanno di lui, tutto questo prolungherà il ricordo di Pelé. Dobbiamo essere sicuri che ciò accadrà ”, ha affermato Infantino.