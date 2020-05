Fifa, Montagliani: “Ripresa della Serie A decisione domestica”

Dal 18 maggio in Italia saranno consentiti gli allenamenti collettivi. Una via libera che fa presagire che i campionati riprenderanno anche se non c’è ancora una data ufficiale a riguardo. Anche negli altri Stati europei non esistono ufficialità riguardo il giorno della ripresa e a tal proposito è intervenuto il vicepresidente Fifa Victor Montagliani.

TEMA DOMESTICO – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il numero due della Fifa ha parlato così riguardo alla ripresa del nostro campionato: “Stiamo seguendo il dibattito che c’è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare”.

CALENDARI – Interrogato poi sulla questione calendari, ecco qual è stata la sua risposta: “Avevamo già cominciato a ragionare su come impostare un nuovo calendario dal 2024, ora con questa crisi servono risposte immediate. C’è la possibilità di pensare a come riformare il calcio, non solo in Europa ma in tutto il mondo, di migliorare le cose a livello di date. È una discussione da fare, specialmente con confederazioni e federazioni. Nelle Americhe già si gioca seguendo il calendario dell’anno solare, forse è una soluzione che ci potrebbe stare anche in Europa e in Africa, è una possibilità da discutere a livello nazionale e continentale.