FIFA Puskas Awards, scelti i tre candidati: Messi sfida Quintero e Zsori

Cosa accomuna Leo Messi, Juan Fernando Quintero e Daniel Zsori? Tutti e tre sono autori di prodezze incredibili e meravigliosi gesti atletici. E, per questo motivo, saranno i finalisti del FIFA Puskas Awards, il riconoscimento attribuito al gol più bello dell’ultima stagione. L’argentino del Barcellona si presenta con il prodigioso pallonetto dal limite dell’area contro il Betis Siviglia: una prodezza che mandò in estasi anche i tifosi avversari. L’ecuadoriano del River Plate, match-winner nella famosa finale contro il Boca Juniors in Copa Libertadores, si candida con una punizione meravigliosa realizzata ai danni del Racing. Il giocatore del Debrecen, invece, si è fatto apprezzare per un’incredibile rovesciata ai danni dei rivali del Ferencvaros. Insomma, gesti atletici meravigliosi, capaci di far battere i cuori degli appassionati. Ed ora la parola ai votanti.