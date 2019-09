FIFA The Best 2019, svelati tutti i voti: Messi opta per Mané, Cristiano Ronaldo e De Jong. Il portoghese invece…

Svelati i voti di tutti i capitani per il premio del miglior giocatore al FIFA The Best 2019. Come noto ha trionfato Lionel Messi, davanti a Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo. Ma a stupire sono state, appunto, le scelte dei diretti interessati.

A disposizione dei votanti, tre scelte, un vero e proprio podio con differenti punteggi: la Pulce ha votato per Sadio Mané, primo, Cristiano Ronaldo, secondo, e l’attuale compagno di club Frankie de Jong. A far discutere, le scelte del portoghese, eterno rivale dell’argentino.

Cristiano Ronaldo, infatti, ha votato per Matthijs de Ligt, Frankie de Jong e Kylian Mbappé, dimenticandosi di Messi. Curiose anche le votazioni di alcuni volti noti del calcio nostrano con Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, che ha evitato Messi votando CR7, De Jong e Salah. Anche il ct dell’Italia Mancini ha preferito il portoghese, ma non ha potuto fare a meno di mettere Messi al secondo posto e Salah al terzo.