In assenza del Pallone d’Oro 2020, il premio Fifa The Best diventa ancora più importante e ambito. L’organismo del calcio ha annunciato in questi minuti chi sono i calciatori che si giocheranno il trofeo. I finalisti arrivano da tutti i top club d’Europa e non mancano le sorprese. Annunciati anche i portieri, che avranno un premio a parte rispetto ai giocatori di movimento e anche gli allenatori.

Scheda 1 di 5