In questo 2020 non è stato assegnato il Pallone d’oro. France Football, la rivista che sceglie il miglior giocatore dell’anno, ha preferito non indicare un vincitore per l’anno solare a causa dei programmi completamente stravolti e rivoluzionati per via della pandemia. Impossibile valutare equamente tutti i giocatori. Questa motivazione non vale, invece, per i canoni della Fifa che ha deciso di premiare ugualmente i migliori interpreti della stagione, ruolo per ruolo.

