FIFA The Best, guerra totale con Cristiano Ronaldo: il retroscena del premio a Messi

Il premio al suo eterno rivale e la “censura” dalla top 11 che diventa top 10. Incredibile scontro totale tra la FIFA e Cristiano Ronaldo che ha disertato la premiazione del FIFA The Best 2019. Stando a quanto si apprende il vincitore del trofeo sarebbe dovuto essere il difensore del Liverpool Virgil van Dijk, ma quasi per dispetto, alla fine è stato Lionel Messi, autore di una stagione non certo di altissimo livello con il Barcellona.

La scelta sarebbe ricaduta sull’argentino per indispettire l’asso portoghese che, inserito nella top 11, sarebbe stato anche volutamente censurato al momento della lettura della squadra dei migliori calciatori. Infatti, la FIFA ha citato solo 10 giocatori dimenticandosi di CR7. Un modo per punire l’attaccante per la mancata presenza a La Scala di Milano e per sottolineare, come se ce ne fosse bisogno, un rapporto mai sbocciato tra le parti.