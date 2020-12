Fifa The Best, Neymar escluso dai finalisti: amareggiato lancia messaggio criptico sui social

Sono Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi i tre finalisti per il premio Fifa The Best 2020 che in assenza del Pallone d’Oro diventa senza dubbio il premio più ambito dai calciatori. Ecco perché, c’è chi come Neymar, pare essere rimasto molto deluso dall’esclusione dal podio.

Neymar: la reazione social per il The Best

Dopo l’annuncio dei tre finalisti per il premio The Best, su Twitter Neymar ha pubblicato alcuni messaggi piuttosto particolari. Non è specificato se il riferimento sia appunto alla sua assenza nel podio dei migliori ma molti utenti del web hanno legato le sue parole a quello. “Il tennis non andava e ho provato col basket”, ha scritto in un primo messaggio la stella brasiliana. “Dato che anche il basket non andava ci ho rinunciato e sono diventato un gamer”. Come per dire che il suo essere calciatore, deliziare con gol e assist il pubblico non è abbastanza.

Ricordiamo che Neymar ha trascinato il Psg in finale di Champions League la passata stagione e ha vinto la Ligue 1.