Figc, Cassano potrà fare il direttore sportivo. I promossi a Coverciano

L’x calciatore e oggi opinionista nella trasmissione di Mediaset Tiki Taka Antonio Cassano in futuro potrà anche fare il direttore sportivo. Fantantonio a 37anni si è diplomato a Coverciano all’esame per l’abilitazione. Tra gli allievi, molti i volti noti del calcio italiano oltre al vicecampione europeo nel 2012 con la maglia azzurra: l’ex difensore del Parma, Alessandro Lucarelli, fino all’ex attaccante del Chievo, Sergio Pellissier. Gli allievi del corso per Ds hanno sostenuto prova orale e discussione della tesi, dopo aver effettuato – nelle scorse settimane – la prova scritta. Il corso ha avuto un programma didattico di 144 ore complessive di lezione, tenute interamente nelle aule di Coverciano dal 16 settembre allo scorso 30 ottobre.

Questo il gruppo dei diplomati al corso di Coverciano: Cristoforo Barbato, Andrea Baretti, Emanuele Berrettoni, Gianluca Berti, Gianluca Bocconcello, Dario Bova, Francesco Cangi, Antonio Cassano, Salvatore Maria Castorina, Ferdinando Coppola, Cristian Simone Cottarelli, Irene Cravero, Simone Farina, Claudio Ferrarese, Sergio Filipponi, Massimo Frassi, Riccardo Gaucci, Giuseppe Giglio, Simone Grillo, Simone Guerri, Giuseppe Lolaico, Alessandro Lucarelli, Giorgio Marinucci Palermo, Matteo Padalino, Sergio Pellissier, Marco Pianotti, Nicola Pozzi, Christian Puggioni, Carmine Russo, Matteo Scala, Mattia Serafini, Elisabet Spina, Stefano Stefanelli, Massimo Tanzillo, Tomaso Tatti, Matteo Tognozzi, Orlando Urbano, Fortunato Varrà, Marco Zanardini e Francesco Zanardini.