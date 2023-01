Figc, giustizia sportiva: un nuovo servizio online per la trasparenza

La giustizia sportiva in ambito FIGC si arricchisce di un nuovo servizio, in grado di offrire un ulteriore contributo in termini di efficienza e trasparenza: sul sito istituzionale figc.it è infatti da oggi disponibile un motore di ricerca sull’archivio documentale delle decisioni dei giudici di secondo grado della Federcalcio, massimo organo di giustizia interno.