Figc, Gravina ha disposto la sospensione definitiva dei campionati Dcps

Considerata attentamente l’evoluzione della situazione pandemica nel nostro Paese, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Dott. Franco Carraro, il Presidente Federale Dott. Gabriele Gravina, ha disposto la sospensione definitiva di tutti i campionati ufficiali DCPS della stagione 2020/21.

Sarà naturalmente possibile continuare lo svolgimento delle attività di allenamento in forma individuale secondo le disposizioni emanate dal Governo e dalle Autorità locali.

Sarà cura della Divisione, appena DPCM ed evoluzione della pandemia lo permetteranno, organizzare tornei ludico ricreativi per tutte le squadre affiliate.

Fermiamo l’attività agonistica ma non la voglia di scendere in campo; la formula a “raggruppamento”, valore aggiunto delle nostre competizioni volto a incentivare la massima socialità tra i partecipanti diventa in questo delicato momento il fattore ostativo alla prosecuzione delle stesse attività così come il diniego che soprattutto le strutture di welfare pubbliche pongono alla partecipazione alle attività sportive di gruppo dei propri utenti. Il vaccino arriverà presto, ne siamo convinti.

Nell’attesa di tornare a vivere il prima possibile le emozioni che solo il campo da gioco può regalare, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale non si ferma e continua a programmare iniziative per coinvolgere i propri tesserati in modo divertente, attraverso un percorso alternativo alle competizioni calcistiche. A partire dalla fine di febbraio infatti, partirà un contest rivolto a tutti i tesserati DCPS composto da prove tecniche, fisiche e creative insieme ad una serie di incontri informativi che tratteranno il tema della storia della Nazionale italiana in occasione del 110° anniversario e della giusta alimentazione dell’atleta.

Grazie alla collaborazione e al supporto che Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Serie C e i club professionistici hanno dimostrato sin dagli albori al nostro movimento, i nostri tesserati avranno la possibilità di interagire con i loro beniamini grazie a degli appuntamenti mensili in diretta live sui canali social ufficiali della DCPS per rendere ancora più solido il rapporto tra i club professionistici e le Società da questi ultimi “adottate” nell’ambito delle competizioni DCPS.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale intende così far sentire la vicinanza ai propri tesserati, eliminando le distanze interpersonali causate dall’isolamento sociale e abbattere quella sensazione di vuoto che caratterizza questo delicato momento, con l’impegno di lavorare fin da subito con ancora più entusiasmo e determinazione per programmare la stagione sportiva 2021/2022 che non vediamo l’ora di vivere insieme.