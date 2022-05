FIGC, Gravina replica a De Laurentiis: “Faccia qualcosa di serio per il calcio”

Dura risposta del presidente della FIGC al patron partenopeo

Non è tardata ad arrivare la replica del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alle accuse mosse quest'oggi da Aurelio De Laurentiis nel suo intervento a Palazzo Reale. Queste le parole del numero uno della Federazione riportate da Adnkronos: "A differenza di quanto afferma De Laurentiis mi adopero per concentrarmi sulle cose da fare per avere il meglio del calcio italiano. Da quando sono in FIGC abbiamo ottenuto risultati importanti sia dentro che fuori dal campo. In qualità di presidente federale non posso accettare che si inveisca in maniera così irrispettosa contro Governo, UEFA e FIGC. Lo invito a contribuire a qualcosa di serio per lo sviluppo del nostro mondo. Ma d'altronde, come diceva Totò, ognuno ha la faccia che ha però a volte si esagera".