Figc, non iscritto il Chievo e 5 di Serie C

Confermate le indiscrezioni di Itasportpress

La Covisoc ha comunicato gli esiti delle domande d’iscrizione ammettendo quasi tutti i club ed escludendone sei, una di B che è il Chievo. Come anticipato da Itasportpress.it questa mattina, in C al momento sono fuori la Casertana, il Carpi, il Novara, la Sambenedettese e la Paganese oltre al Gozzano che ha rinunciato. Per i ricorsi ci sarà tempo fino al 13, poi il 15 deciderà il Consiglio Figc. Poi ci saranno ripescaggi (non riammissioni) e nell’ordine sono in corsa il Cosenza per la B, Latina (primo della D dopo l’Aglianese), poi le retrocesse Lucchese, Pistoiese e Arezzo (non il Fano, già riammesso nel 2019, e il Livorno, in quanto penalizzato) per la C.