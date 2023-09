Figc, novità iscrizioni campionati per evitare estate di caos

RIFORME. Il presidente federale ha ribadito l’urgenza di affrontare il cambiamento delle regole del sistema senza più vincoli e ostacoli in capo alle singole componenti, in virtù del cosiddetto ‘diritto d’intesa’. L’obiettivo è lavorare in sinergia per raggiungere obiettivi condivisi di solvibilità, stabilità e sostenibilità, nella più ampia concezione possibile, a partire dall’approvazione del nuovo Manuale delle Licenze Nazionali. “Io ho la responsabilità di stimolare il più possibile il confronto tra tutte le componenti e di fare sintesi – ha dichiarato Gravina – ma ho soprattutto la responsabilità di mettere in sicurezza il sistema, creando i presupposti per un calcio solvibile, stabile e sostenibile”. Non spetta però al presidente federale andare contro la volontà delle singole componenti se le stesse vogliono restare con il format attuale dei campionati: “Troppo spesso la responsabilità delle mancate riforme viene attribuita al presidente della Federazione, nulla di più falso perché c’è una libera autonomia e responsabilità in capo alle singole componenti. E’ sufficiente che il 2,6% del peso politico delle componenti non sia d’accordo per non fare la riforma”.