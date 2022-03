Figc, parte il corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’. Le info

Il programma didattico sarà di 56 ore e le lezioni si terranno nelle aule di Coverciano e al centro Var di Lissone

Un nuovo corso, per formare nella maniera più approfondita possibile una figura professionale che si sta sempre più affermando all’interno dei club professionistici e per cercare di convogliare tutte le realtà del calcio italiano verso una profonda sinergia: partirà il prossimo 18 aprile il ‘corso pilota’ per ‘Dirigente addetto agli arbitri’, rivolto a tutti coloro che già svolgono questo ruolo all’interno delle società di Serie A e Serie B.