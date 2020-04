FIGC, si ferma il calcio giovanile. Confermati Primavera e Berretti

Il calcio giovanile si ferma. Lo ha stabilito la FIGC in un lungo comunicato in cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato la decisione di “sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile e dei seguenti Campionati e Tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020”. Vengono sospesi anche i “Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C, i tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO. Stessa sorte per le fasi eliminatorie e finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore, dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile”. Restano ancora in corso i campionati Berretti, Primavera 1 e Primavera 2.