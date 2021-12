FIGC sostiene la Fondazione Telethon

La Federazione dà anche quest’anno il suo contributo in occasione della 32ª edizione della maratona di raccolta fondi in programma dal 12 al 19 dicembre sulle reti Rai

Come ogni anno la FIGC conferma il suo sostegno alla Fondazione Telethon in occasione della trentaduesima Maratona in programma dal 12 al 19 dicembre sulle reti RAI. Anche grazie al contributo erogato dalla Federcalcio, la Fondazione Telethon potrà rinnovare la dotazione strumentale dei propri laboratori, con l’acquisto di macchinari fondamentali per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’anno scorso furono raccolti 46 milioni e 218 mila euro, un risultato record che ci si augura di poter superare per sostenere al meglio la ricerca scientifica su 440 malattie genetiche rare.