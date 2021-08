Figc, strappo alla regola per il Chievo in D ma senza Campedelli

Il club rinascerà sotto la guida di Pellissier ex attaccante clivense

La favola Chievo è finita dopo l'esclusione dalla B ma a Verona Federico Sboarina, sindaco della città scaligera, vuole riscriverne un'altra di storia ben diversa da quella del passato. Il primo cittadino ha ufficialmente chiesto alla Figc, applicazione dell’articolo 52 delle Noif per garantire la partecipazione in sovrannumero alla prossima Serie D di una nuova compagine societaria. A guidarla ex del Chievo, in primis Pellissier. La Figc ha dato il suo assenso, eccezione alla regola visto che Verona è già presidiata da Hellas e Virtus. Per il Chievo verrebbe però fatto uno strappo alla regola, concesso visti i 35 anni di fila fra C2, c1, Serie B e Serie A. L’articolo chiave delle Noif è il 52, per il quale «in caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il presidente federale, d’intesa con il presidente della Lnd, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un campionato della Lnd, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato.