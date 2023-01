Figc, svolto incontro per i responsabili dei settori giovanili club prof

L’affascinante cornice dell’auditorium di Coverciano ha ospitato l’incontro di aggiornamento – organizzato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico – dedicato ai responsabili dei settori giovanili delle società di Serie A, Serie B e Serie C.

“Questo incontro – ha sottolineato in apertura il presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, che ha portato anche i saluti del presidente federale, Gabriele Gravina – è un’ottima opportunità di confronto tra la FIGC e i club per affrontare diverse tematiche, nell’ottica di un proficuo sviluppo. L’obiettivo del Settore Giovanile e Scolastico è quello di guardare al futuro, con una pianificazione a lungo termine, che vada oltre la singola stagione”.

“Voi responsabili dei settori giovanili – ha commentato in collegamento il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – siete sempre in prima linea e quello che fate lo mettete in atto per il bene di tutto il sistema del calcio italiano. Mai come adesso il sistema giovanile deve essere valorizzato.