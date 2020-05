Figo: “Ai miei tempi era più difficile vincere il Pallone d’Oro. Su CR7….”

“Ai miei tempi era più difficile vincere il Pallone d’Oro”, parola di Luis Figo. L’ex esterno di Barcellona, Real Madrid e anche Inter, ha parlato di alcuni momenti importanti della sua carriera da professionista. intervistato da O Jogo, Paso Doble si è soffermato anche sul controverso trasferimento al club blancos che lo ha visto protagonista: “Niente è impossibile nel calcio. Ma la gente ricorda il mio approdo al Real Madrid dal Barcellona, ma dimentica che in precedenza ero arrivato in blaugrana per prendere il posto di Laudrup che si era appena trasferito dai catalani a Madrid”.

Figo: il Pallone d’Oro e CR7

Spazio poi anche all’attualità del calcio e al Pallone d’Oro: un trofeo che, secondo Figo, ai suoi tempi era ben più difficile da vincere. Paso Double, infatti, lo vinse nel 2000 quando a contenderglielo c’erano tanti avversari: “Rispetto ad oggi, per vincere il trofeo c’erano tanti candidati. Era più difficile. Non è come ora che solo Messi e Cristiano Ronaldo lottano fianco a fianco per aggiudicarselo”. E proprio sul connazionale, ecco un excursus sulle sue vittorie al Real Madrid: “CR7? Lui è un grande. Tutte le squadre che lo hanno preso lo hanno fatto perché è un giocatore che garantisce gol e questa è la cosa principale nel calcio. Credo che Cristiano Ronaldo abbia fatto grande il Real Madrid e allo stesso tempo il Real Madrid abbia resto grande lui…”.