Figo boccia il Mondiale ogni 2 anni: “Pura follia”

Il parere dell'ex campione portoghese

Altro parere illustre di un ex campionissimo relativamente all'ipotesi del Mondiale di calcio ogni due anni anziché ogni quattro. Dopo quanto affermato nelle scorse ore dall'ex c ampione tedesco Philipp Lahm , ecco il commento di Luis Figo .

Il fuoriclasse portoghese, ex dell'Inter, si è schierato contro il progetto del Mondiale ogni due anni utilizzando parole piuttosto forti in merito a questa possibilità. L'ex leggenda anche di Real Madrid e Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia spagnola EFE: "Mi sembra una pura follia portata avanti da persone che non pensano al bene del calcio", ha detto Figo. "Per me, l'idea di far giocare una competizione del genere con questa cadenza è ridicolo".