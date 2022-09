Figo: “Cristiano Ronaldo una garanzia. Portogallo da finale al Mondiale”

Un'estate di rumors sul suo futuro e un avvio al Manchester United non ottimale, eppure Cristiano Ronaldo potrebbe ancora fare la differenza, per il suo club e per la Nazionale. Ne è sicuro la leggenda portoghese Luis Figo che parlando a Football Talks come riportato da O Jogo , ha esaltato le qualità del cinque volte Pallone d'Oro.

DA FINALE - L'ex calciatore, con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo impatto nel Portogallo in vista del Mondiale in Qatar questo inverno: "Il Portogallo ha una delle migliori squadre del mondo, ma è logico che vincere un campionato europeo o mondiale dipenda da molti fattori, non solo la qualità individuale o collettiva. Ad ogni modo ho tutte le speranze che il Portogallo possa esprimere tutto il suo valore e raggiungere l'obiettivo di arrivare in finale e vincere il mondiale". Parlando di Cristiano Ronaldo: "Nessuno ha dubbi sulla qualità, la prestazione e la professionalità di Cristiano Ronaldo. Sono sicuro che si esibirà ai Mondiali nelle migliori condizioni possibili. Senza dubbio, per la sua qualità e la sua grande professionalità, penso che il Portogallo possa stare tranquillo su quello che può dare alla nazionale".