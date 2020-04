Figo e i tempi al Real Madrid: “In certi posti volevano ucciderci…”

Nel corso di una diretta Instagram in compagnia di altri ex compagni, Luis Figo ha ricordato i bei momenti vissuti in maglia Real Madrid. In compagni di Iker Casillas, Ronaldo, Roberto Carlos e Beckham, Paso Doble ha ammesso che la squadra galactica era davvero forte e in certi posti, qualcuno voleva persino ucciderli…

Ricordato in Spagna per il suo ‘tradimento’ al Barcellona, Figo ha dichiarato: “Tutti gli anni che abbiamo trascorso insieme sono stati speciali. L’atmosfera era ottima e avevamo un sacco di talento in squadra. Ognuno conosceva il proprio ruolo e la propria posizione all’interno del club. Abbiamo trascorso dei bei momenti lì. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere tanti talenti ma anche belle persone”, ha ricordato il portoghese che poi ha aggiunto: “Il tempo della squadra dei Galacticos non si ripeterà. Il calcio è imprevedibile e dà molta incertezza, ecco perché è così bello. In alcuni posti volevano ucciderci come a Pamplona…”.