Filipe Luis, il retroscena su Hazard: “Giocava a Mario Kart anche negli spogliatoi…”

La scorsa estate, Filipe Luis ha lasciato l’Atletico Madrid per approdare al Flamengo. Nel passato del difensore c’è anche una stagione al Chelsea, club nel quale è stato compagno di squadra di Hazard. E proprio un curioso retroscena sul belga, nel corso di un’intervista al canale Youtube 2AngryMen TV, è stato svelato dal brasiliano.

TELEFONO – “Per me la concentrazione è la cosa più importante. Stare a lungo con il cellulare su Facebook o Instagram te la toglie, specialmente se ci rimani per cinque ore al giorno. Ricordo che una volta Hazard giocava a Mario Kart negli spogliatoi. Il preparatore ci disse di uscire per il riscaldamento, ma lui continuò a giocare. Quando glielo feci notare, lui disse: ‘Stai tranquillo, passami la palla, nessun problema’”.

