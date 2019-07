Filipe Luis: “Neymar al Barcellona? Spero torni a giocare con Messi. E su James Rodriguez…”

Aveva già salutato tempo fa, adesso però Filipe Luis ha davvero cambiato maglia. Il terzino brasiliano ha detto addio all’Atletico Madrid dopo nove anni – e una piccola parentesi di una stagione al Chelsea -, per passare al Flamengo.

Il classe 1985, intervistato da Cadena Cope, ha parlato del suo trasferimento ma anche delle vicende di mercato che riguardo i suoi connazionali e la sua ormai ex squadra.

GIOCARE – 33 anni e tanta voglia di continuare a fare bene. Lo ammette lo stesso Filipe Luis che non vede l’ora di scendere in campo: “Giocherò finché il mio corpo me lo permetterà. Adesso mi aspetta una nuova sfida, un nuovo club e darò tutto fino alla fine”.

MERCATO – E sulle vicende di mercato che riguardano i suoi colleghi: “Neymar? Voglio che torni al Barcellona. Nel Barça Neymar è felice, voglio che rinizi a divertirsi e che giochi al fianco di Messi. Lo spero tanto per il bene del calcio brasiliano, anche se so che non sarà facile”. Mentre sulla possibilità di vedere James Rodriguez all’Atletico Madrid: “Uno spettacolo. Avere un giocatore come James Rodriguez all’Atletico non sarebbe affatto male”.