Filipe Luis racconta: “Giocare con Messi? Ecco perché non gli ho mai chiesto la maglia a fine partita…”

Tanti in anni a duellare contro Lionel Messi in Liga e in Nazionale, Filipe Luis, attuale terzino del Flamengo, si è raccontato a Panenka in merito alla sua ‘abitudine’ di non chiedere la maglia al talento argentino al termine delle partite.

Eppure di occasioni ne avrebbe avuto parecchie con il suo Atletico Madrid o con il Brasile, ma l’esterno classe 1985 non lo ha mai fatto per una semplice ragione: “Personalmente non ho mai chiesto la maglia a Messi. Io quando scendo in campo penso solo a vincere, non ad un modo per poter dire che ho giocato con Messi. Eppure io lo ammiro tantissimo, per me lui dovrebbe vincere sempre il Pallone d’Oro. L’unica cosa che devi fare è divertirti perché non so quanti anni o decenni passeranno prima che appaia un altro giocatore come lui”.

