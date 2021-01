Filipe Luis racconta Simeone: “Pessimo nei rapporto con i giocatori. Sembra vada d’accordo con tutti ma…”

L’ex difensore dell’Atletico Madrid Filipe Luis ha parlato del suo ex allenatore Diego Simeone ai microfoni di O Jogo. L’esterno brasiliano, adesso al Flamengo, ha ammesso che il Cholo non è proprio il massimo in quanto a rapporti personali con i suoi calciatori. “Lui stesso ha detto spesso che il modo migliore per rispettare le persone è non toccarle finché non ne hai bisogno”, ha detto il brasiliano. “Ad ogni allenamento lui ha chiesto il massimo, chiede da tutti sempre il massimo ma è davvero pessimo a trattare con le persone”.

E ancora: “Per lui non è facile relazionarsi con i giocaotri. Gli viene difficile capire le caratteristiche personali delle persone ma ogni tanto ingoia il suo orgoglio. Sono capitati diversi episodi come Joao Felix con la bottiglietta o Suarez che è impazzito dopo un cambio. Diciamo che con alcuni giocatori ha buoni rapporti amichevoli, con altri è più professionale. Sembra andare d’accordo con tutti ma non è il massimo in questo senso”. “Io e Simeone abbiamo avuto un bel rapporto. Era come un padre, un amico, siamo stati insieme per un lungo periodo ma spesso c’erano delle discussioni sul gioco. Lui èerò è perfetto per l’Atletico Madrid e crede molto nel suo lavoro. Tutti i giocatori, però, devono seguirlo e lavorare duramente”.

Chi, invece, è bravissimo anche a livello personale secondo Filipe Luis è Tite, ct del Brasile: “In tal senso chi è davvero fantastico è Tite. Fa sentire importante ogni giocatore. La sua abilità è sorprendente”.