Filipe Luis: “Sarei felice se Neymar tornasse al Barcellona. Io con lui? Ho promesso all’Atletico che…”

Arrivano interessanti dichiarazioni dal ritiro del Brasile. La Nazionale verdeoro è impegnata nella Copa America, ma allo stesso tempo le notizie relative al calciomercato arrivano e si sentono. Ecco perché Filipe Luis, terzino dell’Atletico Madrid, dopo la vittoria in Copa America con il Perù s’è espresso proprio sul tema del proprio futuro e di quello del connazionale Neymar fortemente accostato al Barcellona.

APERTURA – Il terzino brasiliano non si nasconde e ammette: “Mi piacerebbe che Neymar tornasse a giocare al Barça, lì lui è felice. Insieme in Catalogna? Ho promesso all’Atletico Madrid che non avrei negoziato con nessuno fino al termine della Copa America…”. Filipe Luis, dunque, aggiunge altri dettagli alla telenovela che vorrebbe O’Ney di ritorno in Spagna dopo l’esperienza in Francia. E chissà che, proprio con l’amico e connazionale, anche lui non possa spostarsi di pochi km da Madrid a Barcellona…