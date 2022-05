Finale Conference League, spunta uno striscione… per l’arbitro Istvan Kovacs

Sugli spalti della finale di Conference, sostegno anche per il direttore di gara

Emozioni e spettacolo a Tirana per la finale di Conference League, la prima della storia. Roma e Feyenoord si sono date battaglia per portare a casa il trionfo. I giallorossi hanno avuto la meglio grazie alla rete di Zaniolo che ha deciso il match. Un gol che ha portato grande entusiasmo tra i tifosi italiani, un po' meno per quelli olandesi.