Finale Coppa Italia Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21

Redazione ITASportPress

Grande attesa per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. L'ultimo atto del torneo si gioca questa sera, mercoledì 11 maggio alle ore 21. In campo bianconeri di Massimiliano Allegri e nerazzurri di Simone Inzaghi per il derby d'Italia che mette in palio l'ambito trofeo.

Finale Coppa Italia Juventus-Inter: probabili formazioni

Scenderanno in campo per la sfida di Coppa Italia le migliori formazioni possibili con l'intento di aggiudicarsi il trofeo. Queste le possibili scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Dove vedere finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia Juventus-Inter si giocherà questa sera, mercoledì 11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio del derby d'Italia sarà alle ore 21.

L'atto finale del torneo che mette in palio il trofeo verrà trasmesso in diretta e in chiaro da Mediaset che da quest'anno detiene i diritti per trasmettere i match della coppa nazionale. Il canale su cui si potrà seguire la sfida tra Juve e Inter sarà Canale 5.

Per chi preferisse vedere la sfida in streaming, potrà farlo grazie sempre a Mediaset che garantirà anche la diretta streaming del match. Due le soluzioni per seguire live la partita: collegarsi al sito ufficiale di Sportmediaset oppure Mediaset Infinity, dove sarà possibile connettersi al portale o scaricare l'app su smartphone e tablet.

In questo modo lo spettacolo della finale di Coppa Italia di oggi sarà garantito.