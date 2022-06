Finale scudetto U18 Spal-Bologna, dove vederla in tv

Biancoazzurri e rossoblù superano Roma e Fiorentina nelle semifinali disputate a San Benedetto del Tronto e Ascoli

Redazione ITASportPress

Sarà Spal-Bologna la finale per il titolo Under 18 2021/2022 dei Campionati Nazionali Giovanili di competenza del Settore Giovanile e Scolastico, che si disputerà sabato 18 giugno alle ore 20 ad Ascoli. Nelle semifinali disputate a San Benedetto del Tronto e Ascoli, le due compagini emiliane superano Roma e Fiorentina al termine di due gare combattute.

Molto equilibro nel match di ieri pomeriggio andato in scena allo Stadio Riviera delle Palme tra viola e rossoblù, con i bolognesi pi abili nella manovra e la Fiorentina pronta a ripartire. Uniche due note del primo tempo, l’occasione di Raimondi dopo appena 4 minuti, che con un pallonetto ravvicinato supera il portiere senza trovare la rete, e la traversa colpita dal numero 9 toscano Fallou.

Ripresa sulla falsa riga dei primi quarantacinque minuti, con un Bologna leggermente più propositivo soprattutto sull’asse di destra, anche se mai davvero pericoloso in avanti. Spetta al numero 10 e capitano rossoblù Mazia sbloccare la gara con un bel colpo di testa su una punizione di Casadei dalla sinistra al 30’’. Subito lo svantaggio la Fiorentina si riversa nella metà campo avversaria sfiorando il pari in un paio d’occasioni ancora con il proprio centravanti e con Saltalamacchia. Massimo sforzo viola vanificato al 45’ dal contropiede di Raimondi che brucia in allungo il diretto marcatore, salta anche il portiere e chiude la gare sul 2-0 e porta i suoi alla finale di sabato ad Ascoli.

L’altra finalista è invece la Spal che si qualifica battendo la Roma per 1-0 grazie al gol di Puletto su rigore nel primo tempo. La sfida inizia con una fase di studio che in breve tempo evolve in diversi attacchi spallini: un tiro di Boccia e un’incornata di Saiani impensieriscono i giallorossi, poi durante l’ennesimo attacco i biancazzurri guadagnano un rigore: Chesti atterra Boccia, dagli 11 metri Puletto segna in pallonetto. I capitolini si rianimano ma non creano occasioni nitide fino al termine della prima frazione.

A inizio ripresa invece arrivano le conclusioni giallorosse sia da fuori area sia in inserimento con centrocampisti e terminali offensivi, senza però trovare la via della rete. Il pressing si fa più intenso con il passare dei minuti e solo una deviazione toglie dallo specchio un tap-in del subentrato Koffi su cross di Francesco D’Alessio. Gli spallini si fanno valere in contropiede e liberano al tiro Dell’Aquila che sfiora il palo, ultima occasione prima dell’assalto finale della Roma che culmina in una doppia parata di Abati che salva il risultato, dando la vittoria alla Spal.

La partita domani sera alle 20 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio 3, canale 203 della piattaforma satellitare, e sulla pagina Facebook SPAL.