Fiocco rosa in casa Belotti: è nata Vittoria, la primogenita del Gallo…

Vorrà festeggiare in campo con un gol e una dedica speciale, ma per il momento si gode quanto successo nella notte. Andrea Belotti, attaccante del Torino, è diventato papà per la prima volta. A darne l’annuncio è stato lo stesso Gallo con una storia su Instagram che ha fatto eco al post della sua compagna Giorgia con tanto di foto della piccola Vittoria.

“È come se io fossi nata solo adesso, viva solo adesso e tu fossi da sempre qui.. V.B. 22 Febbraio 2021”. Sono queste le parole condivise dalla coppia sui social per dare l’annuncio della nascita della loro primogenita. Anche il Torino ha voluto congratularsi col suo bomber con un breve comunicato apparso su Twitter: “È nata Vittoria Belotti, primogenita del capitano del Toro. Al Gallo Belotti e alla signora Giorgia le congratulazioni e l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club”.