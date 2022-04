Fiorentina, Biraghi: “Coppa Italia? Andata contro Juventus ingiustizia. Italiano come Conte”

Il capitano della Viola carica l'ambiente

La carica del capitano. Cristiano Biraghi crede nella finale di Coppa Italia della sua Fiorentina ma sa bene che per raggiungerla ci sarà da ribaltare l'esito della sfida d'andata contro la Juventus. La Viola era uscita sconfitta per una rete a zero dalla partita giocata davanti al proprio pubblico ma la voglia e l'ambizione degli uomini di Italiano è grande.

Intervistato da Tuttosport, l'esterno mancino ha fatto il punto sui suoi anche in prospettiva futura: "All'andata il risultato è stato ingiusto, se c'era una squadra che meritava di vincere quella sera era la nostra, per la prestazione e le tante occasioni. Che dire? Faremo di tutto per rifarci e riscattare quella ingiustizia".

E sul percorso di crescita della Fiorentina, Biraghi non ha dubbi: "Con la società, l'allenatore e la tifoseria che abbiamo, può decollare un progetto a lungo termine come quello che ha permesso all'Atalanta di godersi la Champions e l'Europa". E proprio parlando di allenatori: "Già dopo le prime settimane di lavoro dissi al mister (Italiano ndr) che somiglia a Conte. Ho lavorato con lui all'Inter e dico che per carattere e temperamento sono simili, sanno caricare il gruppo. Sono tecnici molto esigenti con i giocatori, li spingono a migliorare sempre. E come ha fatto Gasperini con l'Atalanta, anche Italiano sta dando un'identità alla Fiorentina".