Fiorentina, clamoroso ritorno in panchina: per la prossima stagione si pensa Terim

Potrebbe esserci un’altra scossa in casa Fiorentina. Dopo le dimissioni di Prandelli e il ritorno di Iachini alla guida del club, la società starebbe pensando ad un nuovo mister per la prossima stagione. Dalla Turchia emerge una clamorosa indiscrezione per quel che riguarda il possibile futuro della Viola. Secondo il portale Sporx la società del patron Commisso sarebbe decisa a riportare a Firenze Fatih Terim in vista del prossimo anno.

Per l’allenatore, a quanto pare voluto fortemente dal patron, sarebbe un ritorno avendo già vestito i panni di tecnico della Fiorentina nel 2000-2001. L’Imperatore non avrebbe dato una risposta alla possibilità di tornare in Italia. Nei prossimi giorni potrebbero già esserci novità in merito ad un’eventuale proposta ufficiale. Terim è, ad oggi, il tecnico del Galatasaray e non ha mai manifestato la volontà di andarsene.