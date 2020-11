Fiorentina, Iachini ha il destino segnato: spunta la pista Prandelli

Situazione davvero strana in casa Fiorentina con la posizione di mister Iachini sempre più in bilico. Complice l’assenza di risultati esaltanti, l’ambiente Viola si è fatto davvero molto caldo con la possibilità da parte del patron Commisso di cambiare guida tecnica in queste settimane.

Iachini, via: per la Fiorentina si pensa a Prandelli

Dalle ultime indiscrezioni, pare che in casa Fiorentina si stia pensando ad un cambio di guida. Iachini non ha mai del tutto convinto e nelle ultime ore l’idea del presidente Commisso pare quella di cambiare. Si era parlato di Sarri ma il tecnico toscano appare irragiungibile. Ecco perché tra i vari nomi ci sarebbero diversi ex tra cui anche Vincenzo Montella, Walter Mazzarri e Paulo Sousa. In realtà, però, il nome nuovo è quello di Cesare Prandelli che potrebbe accettare anche un contratto più breve ed essere dunque il favorito.