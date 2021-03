Fiorentina, Prandelli si è dimesso

Caos in casa Fiorentina. Secondo quanto si apprende da recentissime indiscrezioni, il mister Cesare Prandelli avrebbe rassegnato le dimissioni. L’allenatore ha preso la sua decisione e al suo posto dovrebbe tornare Beppe Iachini.

I recenti risultati della Viola non avevano aiutato l’ambiente e lo stesso mister mai veramente in sintonia con la società. Per guidare la squadra fino al termine della stagione si dovrebbe puntare di nuovo sull’ex mister che aveva appunto lasciato la panchina a Prandelli.