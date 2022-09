Fiorentina-Rigas, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida in programma al ‘Franchi’ tra Fiorentina-Rigas di Conference League sarà visibile su DAZN , la cui app si può scaricare su smart tv. In alterativa, può essere vista su console di gioco come Xbox e PlayStation, o tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per chi volesse vedere la partita in streaming potrà farlo ancora con DAZN con l’app per smartphone e tablet oppure nell’accedere al sito ufficiale tramite pc e notebook. Sempre in streaming con Sky col servizio Sky Go. Infine esiste l'opzione NOW per avere una possibilità in più per seguire la sfida di Conference League.