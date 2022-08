Fiorentina-Twente, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 21.

Redazione ITASportPress

In campo Fiorentina-Twente questa sera, giovedì 18 agosto 2022 alle ore 21 per il playoff d'andata della Conference League. La Viola di Italiano proverà a mettere subito un bel timbro sulla qualificazione all'Europa spinta anche dal proprio pubblico.

Fiorentina-Twente, le ultime

Entrambe le formazioni arrivano da due successi in campionato. La Fiorentina ha vinto al debutto in Serie A contro la Cremonese per 3-2. Dal canto suo il Twente si è sbarazzato per 3-0 del Fortuna Sittard in Eredivisie. Ci si aspetta quindi un match combattutto e con diverse occasioni da rete anche se va considerata anche un po' di tattica vista la gara di ritorno tra una settimana.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita d’andata del playoff di Conference League tra Fiorentina-Twente si giocherà a Firenze, allo Stadio Artemio Franchi. Il match andrà in onda in diretta tv in chiaro su TV8 e anche sui canali Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251.

La partita della Viola potrà essere vista anche in streaming su Sky Go e su NOW sempre a partire dalle ore 21.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Massimo Marianella, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti. Vanessa Leonardi, invece, curerà i collegamenti da bordocampo. Non resta che godersi lo spettacolo del match comodi sul divano!

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. Allenatore: Jans.