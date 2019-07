FiveThirtyEight: Manchester City miglior squadra al mondo, Atalanta meglio della Juventus

E’ il Manchester City la squadra migliore al mondo. Questo il verdetto del sito FiveThirtyEight, che, sulla base delle prestazioni offensive e difensive di ciascuna formazione, ha stilato un’interessante classifica di tutti i club professionistici del mondo tenendo conto principalmente di due fattori: il numero di gol che ogni squadra segnerebbe e subirebbe in una ipotetica partita disputata in campo neutro contro un avversario di medio livello. Attraverso la combinazione di questi fattori si ottiene il Soccer Power Index, che premia i Citizens davanti a Liverpool e Bayern Monaco. La top five è completata da Barcellona e Chelsea, mentre per trovare la prima italiana bisogna scivolare fuori le prime dieci posizioni. E non mancano le sorprese.

ITALIANE – E’ infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini la prima formazione del nostro campionato con il suo undicesimo posto, tre posizioni davanti all’Inter, quattordicesima. Solo quindicesima la Juventus e diciottesimo il Napoli, mentre il Milan è addirittura quarantaduesimo. Parma (188esimo) e Carpi (584esimo) risultano i peggiori club del’ultima stagione nei nostri due maggiori campionati.

Queste le prime venti posizioni:

1. Manchester City (94,4 punti)

2. Bayern Monaco (93,5)

3. Liverpool (92,9)

4. Barcellona (91,7)

5. Chelsea (85,4)

6. PSG (85)

7. Real Madrid (84,5)

8. Atletico Madrid (84,2)

9. Olympiacos (83,3)

10. Ajax (82,8)

11. Atalanta(82, 5)

12. Tottenham (82,4)

13. Bayer Leverkusen (81,8)

14. Inter (81,6)

15. Juventus(80,9)

16. Valencia (80,5)

17. Porto (80,5)

18. Napoli(79,9)

19. Eibar (79,8)

20. RB Lipsia (79,8)