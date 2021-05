Flick pronto a tutto: “CT Germania? Sarebbe speciale ma ho anche altre opzioni”

Il mister parla del futuro e lascia spalancate le porte ad ogni possibilità

Pronto a laurearsi campione di Germania con il Bayern Monaco, Hansi Flick sa già che nella prossima stagione il suo destino è altrove. Forse come Ct proprio della Nazionale tedesca oppure come allenatore in un altro club. Non si preclude nulla l'attuale mister dei tedeschi che ad AP News ha commentato: "Sì, è vero che ho avuto dei contatti con la federazione tedesca per il ruolo da ct". E ancora: "Ho parlato con Oliver Bierhoff, abbiamo avuto dei colloqui e non lo nego. Essere ct della Germania sarebbe qualcosa di speciale. Ma allo stesso tempo ci sono stati anche altri dialoghi, totalmente differenti".